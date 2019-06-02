В Краснодаре 200 человек эвакуировали из торгового центра из-за возгорания

КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Двести человек эвакуировали из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания на площади пять квадратных метров, сообщили в краевом ГУМЧС.

"В 11.26 мск … поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании, расположенном по адресу: Краснодар, улица Уральская", - ответили в ведомстве на вопрос о пожаре в торговом центре "Галактика".

В ведомстве отметили, что к месту были направлены силы и средства МЧС России.

"В 11.36 мск по прибытии первых пожарных подразделений к месту установлено, что произошло загорание б/у вещей на площади пять квадратных метров. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны сотрудниками организации… Проводилась эвакуация 200 человек", - уточнили в ведомстве.