В ДНР сообщили о троих пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими силовиками сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу вечером, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на юге республики были ранены два мирных жителя.
"Первого июня подвергли обстрелу с применением минометов населенный пункт Ленинское. В результате обстрела ранение получил мирный житель 1965 года рождения, и его жена получила контузию. Кроме того, в Коминтерново многочисленные осколочные ранения спины получила мирная жительница 1956 года рождения", - уточнил Басурин.