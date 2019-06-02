В ДНР сообщили о троих пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими силовиками сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу вечером, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на юге республики были ранены два мирных жителя.