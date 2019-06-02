ВСУ 120 раз нарушили перемирие с 24 мая, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские силовики 120 раз нарушили перемирие в Донбассе с 24 мая, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 460 мин и артснарядов, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.