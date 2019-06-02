ВСУ 120 раз нарушили перемирие с 24 мая, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские силовики 120 раз нарушили перемирие в Донбассе с 24 мая, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 460 мин и артснарядов, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"С 24 мая по сегодняшний день зафиксировано 120 нарушений режима прекращения огня. По территории нашей республики противник выпустил 100 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 361 мину, из них 210 - калибром 120 миллиметров", - сказал Басурин.