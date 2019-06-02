В Гималаях индийские спасатели эвакуировали четырех альпинистов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн - РИА Новости. Индийские спасатели эвакуировали четверых альпинистов из Великобритании, которые оказались блокированы в базовом лагере из-за сложных погодных условий при восхождении на восточную вершину Нандадеви в Гималаях, сообщает телеканал Индийские спасатели эвакуировали четверых альпинистов из Великобритании, которые оказались блокированы в базовом лагере из-за сложных погодных условий при восхождении на восточную вершину Нандадеви в Гималаях, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Согласно его данным, параллельно с этим продолжаются поиски группы из восьми альпинистов, которые 13 мая покинули деревню Мунсияри, приступив к восхождению на Нандадеви (7434 м в высоту), после чего пропали без вести. По сообщениям СМИ, среди них были четверо британцев, двое американцев, австралийка и индиец.

Представитель местной полиции сообщил журналистам, что эвакуированные в воскресенье иностранцы не принадлежали пропавшей группе альпинистов, однако поддерживали с ними контакт.

"Данная группа планировала самостоятельное восхождение, однако они находились на связи. Сильный снегопад и сложные погодные условия вынудили их остаться в базовом лагере", - сообщил представитель индийских правоохранительных органов.