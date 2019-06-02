Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook, военные подразделения, которые принимают участие в боевых операциях в Донбассе, "одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья".
"Наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона", - говорится в сообщении пресс-центра в воскресенье.