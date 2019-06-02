Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

"Реалии и химеры". Эксперт об украинской военной технике в Крыму В Кремле предложили спросить у украинских властей, почему они до сих пор не забрали свою военную технику из Крыма. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинских властей в этом вопросе.