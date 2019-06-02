Греф: Россия может войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта

"Лучшими в мире у нас стать нет шансов… Лидерство в этом направлении принадлежит Соединённым Штатам, однако Россия может войти в топ-5 стран, у нас есть все возможности для этого", - сказал Греф в эфире телепрограммы "Россия. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".