В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

"Родители уехали со старшим ребенком на соревнования, а с детьми осталась девочка двенадцати лет, их сестра. Она успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, это ее спасло", — сообщила РИА Новости представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.