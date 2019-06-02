В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.
Еще один ребенок находится в больнице.
"Родители уехали со старшим ребенком на соревнования, а с детьми осталась девочка двенадцати лет, их сестра. Она успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, это ее спасло", — сообщила РИА Новости представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.
Кроме того, спасатели обнаружили тело пожилого мужчины, который проживал в квартире этажом выше. По предварительным данным, он умер из-за отравления угарным газом.
По информации МЧС, пожар потушен, его площадь составила 40 квадратных метров. Из подъезда, где произошло возгорание, были эвакуированы 23 человека.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".