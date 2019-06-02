Около 150 волонтеров ЕР помогают восстанавливать Дзержинск после взрывов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Около 150 волонтеров "Единой России" наводят порядок на объектах социальной сферы, поврежденных в результате взрывов на заводе в Дзержинске, сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Сегодня с раннего утра в Дзержинске сотрудники Нижегородского регионального отделения "Единой России" и волонтеры партии приводят в порядок детские сады и школы, пострадавшие в результате взрывов на заводе "Кристалл" 1 июня. Всего на объектах работают около 150 волонтеров "Единой России", - говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Денис Москвин подчеркнул, что в понедельник состоится ЕГЭ, начнут работать детские лагеря на базе школ, поэтому необходимо починить поврежденные двери и заменить выбитые окна. Так, например, в школе №32 ударной волной выбило 82 окна.