Около 150 волонтеров ЕР помогают восстанавливать Дзержинск после взрывов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Около 150 волонтеров "Единой России" наводят порядок на объектах социальной сферы, поврежденных в результате взрывов на заводе в Дзержинске, сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Сегодня с раннего утра в Дзержинске сотрудники Нижегородского регионального отделения "Единой России" и волонтеры партии приводят в порядок детские сады и школы, пострадавшие в результате взрывов на заводе "Кристалл" 1 июня. Всего на объектах работают около 150 волонтеров "Единой России", - говорится в сообщении.
Депутат Госдумы Денис Москвин подчеркнул, что в понедельник состоится ЕГЭ, начнут работать детские лагеря на базе школ, поэтому необходимо починить поврежденные двери и заменить выбитые окна. Так, например, в школе №32 ударной волной выбило 82 окна.
"Вчера силами родителей, выпускников и сотрудников школы мы смогли демонтировать большинство поврежденных окон и убрать территорию. Сегодня волонтеры партии работают в актовом, спортивном и тренажерном залах - именно там осталось много разбитого стекла. Сейчас основная задача - убрать все осколки. Мы рады любой помощи, спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Совместными усилиями работа идет полным ходом", - рассказала директор школы №32 Елена Доронькина.