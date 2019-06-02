В ЛНР заявили, что при Зеленском участились обстрелы со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Украинские силовики увеличили количество обстрелов гражданских объектов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики с приходом к власти Владимира Зеленского, заявил журналистам министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов.

"С момента вступления в должность… президента Украины Владимира Зеленского значительно увеличилось число повреждений (в результате обстрелов со стороны ВС Украины) объектов гражданской инфраструктуры, при этом продолжают страдать мирные жители", - сообщил Кацавалов.

Он уточнил, что за текущую неделю в ЛНР получили ранения в результате обстрелов со стороны ВС Украины два человека в поселке Донецкий. Также были зафиксированы повреждения жилых домов и опоры ЛЭП в поселках Голубовское и Фрунзе на северо-западе ЛНР.

"Хочу отметить, что, как правило, при любом виде артобстрелов в разы увеличивается число пожаров, которые при данной погоде (высокий класс пожарной опасности) получают распространение на огромных площадях. При ликвидации таких пожаров спасатели рискуют собственной жизнью, ведь никто не застрахован от того, что ВСУ не начнут стрелять снова", - дополнил министр.

Он подчеркнул, что спровоцированные обстрелами пожары уничтожают засеянные хлебом поля, хозяйственные постройки, имущество граждан, их дома.