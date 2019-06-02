Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в Шереметьево

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прокуроры проверяют, нарушались ли права пассажиров при задержках выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа", - сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе аэропорта рассказали, что в Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов, это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом отмечалось, что система обработки и транспортировка багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме.