Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в Шереметьево

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прокуроры проверяют, нарушались ли права пассажиров при задержках выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа", - сообщили в ведомстве.