На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения арабов с полицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.

Правоохранительные органы сообщили, что "сотни протестующих" швыряли камни и стулья в полицейских, которые охраняли евреев, взошедших на Храмовую гору в День Иерусалима - 52-ю годовщину объединения города под властью Израиля.

"В ответ полицейские... применили спецсредства и оттеснили протестующих", - сказано в релизе.