На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения арабов с полицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.
Правоохранительные органы сообщили, что "сотни протестующих" швыряли камни и стулья в полицейских, которые охраняли евреев, взошедших на Храмовую гору в День Иерусалима - 52-ю годовщину объединения города под властью Израиля.
"В ответ полицейские... применили спецсредства и оттеснили протестующих", - сказано в релизе.
На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.