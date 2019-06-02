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РИА Новости
Новое оружие России

Ту-22М3М получил штангу дозаправки, снятую после подписания СНВ

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М
Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3М . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе, сообщил летчик-испытатель КБ "Туполев" в эфире телеканала "Звезда".
Штанги дозаправки с дальнего бомбардировщика Ту-22 были сняты после подписания в 1979 году между Москвой и Вашингтоном договора об ограничении стратегических вооружений.
"Когда подписывался договор, американская сторона настояла на том, чтобы штангу убрали. Штангу убрали, убрали трубопроводы. Сейчас пришлось это экстренно восстанавливать. Сейчас он будет летать с дозаправкой больше пяти часов однозначно. Семь, восемь или десять часов", - сказал летчик-испытатель.
В январе американская газета The Wall Street Journal опубликовала текст письма, направленного в декабре 2018 года министерством иностранных дел России в сенат США, в котором шла речь о проблемах с соблюдением Вашингтоном положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
В письме излагаются ответы российской стороны на озабоченности США относительно того, что планируемая модернизация дальних бомбардировщиков Ту-22М3 может придать им способности стратегических бомбардировщиков в терминах договора СНВ-3.
Испытания бомбардировщика Ту-22М3М
1 июня, 07:40
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В частности, в письме сообщалось: "действительно планирует осуществить модернизацию бомбардировщиков Ту-22М3 в модификацию Ту-22М3М. Эта модернизация должна продлить срок службы самолетов, а также улучшить их системы управления полетом, навигации и управления вооружением. В то же время дальность бомбардировщика будет сохранена на уровне не более 8000 километров, и он не должен оснащаться ядерными крылатыми ракетами с дальностью полета более 600 километров".
На аэродроме КАЗ имени С.П. Горбунова – филиала ПАО "Туполев" - 28 декабря 2018 года состоялся первый полет глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
В рамках глубокой модернизации на Ту-22М3М был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. В частности, самолет получил новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы.
Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М. Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса.
Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время. Следующий этап программы - глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3 по результатам государственных совместных испытаний.
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Новое оружие РоссииТу-22М3РоссияБезопасность
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