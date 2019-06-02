В Москве вспыхнул пожар в реконструируемом павильоне на ВДНХ

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Пожар начался в реконструируемом павильоне "Рыболовство" на ВДНХ на северо-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Происходит возгорание складированной продукции на цокольном этаже четырехэтажного павильона "Рыболовство", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание находится на реконструкции.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании в павильоне "Рыболовство" по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 38 поступило в 11.54.

"На цокольном этаже происходит загорание строительных материалов, очаг пожара найден", - сказал представитель ведомства.