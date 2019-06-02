ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний проверяет видео с банкетом в колонии № 2 города Ливны (Орловская область). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро ведомства.
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Кроме того, в учреждении работает комиссия регионального УФСИН, добавил собеседник агентства. Все материалы проверки направят в следственные органы.
Ранее издание "Орловские новости" опубликовало видеозапись с пасхальным банкетом, который, как утверждает СМИ, устроил один из заключенных колонии.