РИМ, 2 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает информагентство AGI.
Авария произошла утром в субботу, когда, по предварительным данным, буксиры не успели добраться до дрейфовавшего из-за поломки лайнера. Его отнесло к причалу, где стоял туристический теплоход. В результате столкновения пострадали четыре человека на борту малого корабля и один на лайнере. Некоторые пассажиры оказались в воде.
© Фото : Vigili del FuocoВ Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом. 2 июня 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом. 2 июня 2019
Командование венецианского порта проводит эвакуацию пассажиров теплохода, на место прибыли полиция, спасатели и пожарная служба.
© Фото : Vigili del FuocoВ Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом. 2 июня 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом. 2 июня 2019