В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом

Авария произошла утром в субботу, когда, по предварительным данным, буксиры не успели добраться до дрейфовавшего из-за поломки лайнера. Его отнесло к причалу, где стоял туристический теплоход. В результате столкновения пострадали четыре человека на борту малого корабля и один на лайнере. Некоторые пассажиры оказались в воде.