Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места столкновения автобуса с тремя легковыми автомобилями в Москве.
ДТП произошло на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе столицы.
По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель каршерингового автомобиля, который попытался на большой скорости перестроиться в другой ряд. Легковушка столкнулась с двумя другими машинами и рейсовым автобусом, в котором находились 15 человек.
Никто из пассажиров не пострадал, однако шесть участников аварии получили травмы. Двух пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.