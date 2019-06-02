Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места столкновения автобуса с тремя легковыми автомобилями в Москве.

ДТП произошло на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе столицы.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель каршерингового автомобиля, который попытался на большой скорости перестроиться в другой ряд. Легковушка столкнулась с двумя другими машинами и рейсовым автобусом, в котором находились 15 человек.

Никто из пассажиров не пострадал, однако шесть участников аварии получили травмы. Двух пострадавших эвакуировали в больницу на вертолете.