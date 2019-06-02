В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Остекление свыше 450 зданий, в том числе 32 школ и 55 детских садов, повреждено в городе Дзержинск Нижегородской области и населенном пункте Пыра в результате трех взрывов на заводе "Кристалл", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По предварительным результатам работы оценочных комиссий, в Дзержинске и Пыре повреждено остекление в 452 зданиях", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при взрывах повреждены более 900 окон в 309 жилых домах, 55 детских садах, 34 объектах торговли, 32 школах, 20 объектах культуры и спорта, а также в двух пожарно-спасательных частях.

Кроме того, при взрывах на заводе в населенном пункте Пыра было нарушено электроснабжение почти в 700 жилых домах, в которых проживают более 1,9 тысячи человек.