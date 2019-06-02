В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией полностью разрушены в результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Тремя взрывами на территории "Кристалла" разрушены два двухэтажных производственных здания и три склада с готовой продукцией", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на предприятии также частично повреждены 54 здания. В них нарушены остекление кровли и дверные проемы общей площадью 25 тысяч квадратных метров.