В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией полностью разрушены в результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Тремя взрывами на территории "Кристалла" разрушены два двухэтажных производственных здания и три склада с готовой продукцией", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на предприятии также частично повреждены 54 здания. В них нарушены остекление кровли и дверные проемы общей площадью 25 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".