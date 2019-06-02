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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник

Вчера, 11:24
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© Фото : Ольга МаксимоваВзрыв на оборонном заводе "Кристал" в Дзержинске. 1 июня 2019
Взрыв на оборонном заводе Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
© Фото : Ольга Максимова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Материальная помощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске, находящимся на лечении в стационарах, будет выделена в понедельник, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Из бюджета региона максимально оперативно будет направлено по 100 тысяч рублей. Материальная помощь будет выделена в понедельник. Средства из бюджета региона будут направлены людям, находящимся на лечении в стационарах", - сказал глава региона. Он напомнил, что на данный момент в стационаре остаются 16 пострадавших. 1 человек находится в тяжёлом состоянии, близком к среднему, 15 в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч.
Автомобили скорой помощи неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 10:10
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89
Несколько взрывов в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошли в субботу в 11:53. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 89 человек - 44 работника завода и 45 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 06:00
Власти рассказали о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская область
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