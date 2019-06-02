СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*

Агентство "Франс Пресс" 26 мая сообщало, что трех французов приговорили в Ираке к смертной казни за принадлежность к ИГ*. Отмечалось, что речь шла о Кевине Гоно, Леонаре Лопесе и Саламе Мачу. Они были задержаны арабо-курдским альянсом в Сирии перед тем, как их с другими девятью французами переправили в Ирак в феврале.