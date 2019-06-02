СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Иракский суд приговорил восьмого француза за последние несколько дней к смертной казни за принадлежность к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещено в РФ), сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на осведомленный источник.
"Один из иракских судов вынес сегодня (в воскресенье - ред.) смертный приговор восьмому французу, состоявшему в группировке ИГ*", - сообщил источник.
Источник также добавил, что в настоящий момент проходит суд над девятым французом.
Агентство "Франс Пресс" 26 мая сообщало, что трех французов приговорили в Ираке к смертной казни за принадлежность к ИГ*. Отмечалось, что речь шла о Кевине Гоно, Леонаре Лопесе и Саламе Мачу. Они были задержаны арабо-курдским альянсом в Сирии перед тем, как их с другими девятью французами переправили в Ирак в феврале.
Согласно законам Ирака, у них есть 30 дней на то, чтобы опротестовать приговор.
*Террористическая организация, запрещенная в России