В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

В Грузии запретили пластиковые пакеты Уже более 75 стран в мире ввели ограничение на производство пластиковых пакетов. С 1 апреля в Грузии за производство и распространение грозит штраф 500 лари. В России аналогичный закон планируют ввести только в 2025 году.