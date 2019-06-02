В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Шесть человек, среди которых двое детей, ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за пять дней, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС ДНР.

"МЧС ДНР констатирует значительное увеличение обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины. Только за последние пять дней… ранение получили шесть мирных жителей нашей республики, двое из которых малолетние дети", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

По данным ведомства, повреждено около 30 домов в Докучаевске, Донецке, Горловке, Ясиноватой.