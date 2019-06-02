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РИА Новости

Данные Косово о задержании россиянина не совпадают с информацией миссии ООН

Вчера, 10:40
1908
© Sputnik / Зоран ШапоњићРаненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
© Sputnik / Зоран Шапоњић
БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Позиция самопровозглашенной республики Косово в связи с силовым задержанием гражданина РФ, сотрудника миссии ООН (МООНК, УНМИК) Михаила Краснощекова и его коллеги, не совпадает с информацией миссии, согласно которой сила была применена чрезмерно и неправомочно.
Об этом говорится в заявлении для СМИ, предоставленном РИА Новости представителем МООНК Санам Долатшахи. Власти самопровозглашеного Косово настаивают, что задержанные сотрудники ООН препятствовали действиям полиции при исполнении служебных обязанностей.
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Адвокат: когда они узнали, что Краснощеков – русский, их охватила паникаПрокуратура Косово собирается добиваться ареста сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, избитого косовской полицией. Знакомый с ситуацией местный адвокат Горан Петрониевич привел в эфире радио Sputnik некоторые подробности инцидента и рассказал о состоянии раненого.
"Учитывая факт, что ООН уже участвует в выяснении точных обстоятельств задержания и ранения двух сотрудников, наша миссия не комментирует и не дает оценки деталям дела, опубликованным в каком-либо источнике на данном этапе", - отметила Долатшахи.
"Тем не менее, можем отметить, что представленная полицией Косово информация в последнем сообщении не совпадает с нашей информацией о событии, и конкретные доказательства до настоящего времени не были предоставлены ООН представителями полиции и других властей Косово", - подчеркнула представитель МООНК.
Она также сослалась на ранее озвученную позицию миссии ООН в Косово.
"Мы повторяем, что вне зависимости от остальных фактов, очевидно, что произошло нарушение иммунитета и других правил в ходе задержания и ареста двух наших сотрудников, несмотря на их четкую идентификацию как сотрудников ООН. Доказательства ясно указывают на чрезмерное и неправомочное употребление силы сотрудниками полиции", - резюмировала Долатшахи.
Россиянин, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Сейчас он проходит лечение в Белграде. Другой сотрудник миссии ООН – косовский серб – также получил ранения и был задержан, затем отпущен на свободу.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
1 июня, 17:08
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
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