Данные Косово о задержании россиянина не совпадают с информацией миссии ООН

Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград

© Sputnik / Зоран Шапоњић Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград

БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. Позиция самопровозглашенной республики Косово в связи с силовым задержанием гражданина РФ, сотрудника миссии ООН (МООНК, УНМИК) Михаила Краснощекова и его коллеги, не совпадает с информацией миссии, согласно которой сила была применена чрезмерно и неправомочно.

Об этом говорится в заявлении для СМИ, предоставленном РИА Новости представителем МООНК Санам Долатшахи. Власти самопровозглашеного Косово настаивают, что задержанные сотрудники ООН препятствовали действиям полиции при исполнении служебных обязанностей.

"Учитывая факт, что ООН уже участвует в выяснении точных обстоятельств задержания и ранения двух сотрудников, наша миссия не комментирует и не дает оценки деталям дела, опубликованным в каком-либо источнике на данном этапе", - отметила Долатшахи.

"Тем не менее, можем отметить, что представленная полицией Косово информация в последнем сообщении не совпадает с нашей информацией о событии, и конкретные доказательства до настоящего времени не были предоставлены ООН представителями полиции и других властей Косово", - подчеркнула представитель МООНК.

Она также сослалась на ранее озвученную позицию миссии ООН в Косово.

"Мы повторяем, что вне зависимости от остальных фактов, очевидно, что произошло нарушение иммунитета и других правил в ходе задержания и ареста двух наших сотрудников, несмотря на их четкую идентификацию как сотрудников ООН. Доказательства ясно указывают на чрезмерное и неправомочное употребление силы сотрудниками полиции", - резюмировала Долатшахи.