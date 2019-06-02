В Нижегородской области задержали виновника смертельного ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля, совершившего ДТП в Нижегородской области, в котором погиб ребенок, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Вечером в субботу на улице Советской в городе Навашино Нижегородской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. В результате ДТП ребенок 2018 года рождения получил смертельное ранение, водитель и пять пассажиров, из них трое детей, были госпитализированы в больницу.