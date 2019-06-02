Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

НОВОСИБИРСК, 2 июн — РИА Новости. Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.

"Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Алексей Казанник. Прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ", — сообщил собеседник агентства.

Алексей Казанник родился 26 июля 1941 года. Государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист России, доктор юридических наук. В начале 1990-х получил известность в связи с тем, что после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место Борису Ельцину. Занимал должность генерального прокурора России с октября 1993 года по 25 апреля 1994-го.