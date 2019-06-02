Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Много солнца и мало осадков будет в Москве на следующей неделе, температура может подняться выше 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник над Москвой пройдет скандинавский антициклон, переменная облачность, без осадков, правда, северный ветер 4-9 метра в секунду. В Москве плюс 20-22, плюс 18-23 по области. Следующая неделя пройдет под знаком антициклона, и сложится эталонная погода в плане климатических норм. Будет очень много солнца, никаких осадков всю неделю и постепенный рост температуры до уровня жары", - сообщил Тишковец.

По словам метеоролога, вторжение тепла в Москву начнется во вторник, когда температура днем поднимется до 26 градусов, а в среду москвичи ощутят на себе 30 градусную жару.

"В среду 25-30, а в четверг мы уже доходим до 28-33 градусов, и в последующие дни столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку", - сказал синоптик.