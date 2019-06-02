В Москве абонемент на парковку можно оплатить картой "Тройка"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Оплатить абонемент на парковку в Москве теперь можно с помощью карты "Тройка", сообщается на официальном Оплатить абонемент на парковку в Москве теперь можно с помощью карты "Тройка", сообщается на официальном сайте мэра города.

"Пользоваться абонементом на плоскостные парковки со шлагбаумом теперь можно при помощи карты "Тройка". Нужно лишь указать номер карты в специальном поле на сайте "Московского паркинга" при покупке или продлении абонемента. После этого с первого числа следующего месяца для въезда на стоянку со шлагбаумом достаточно приложить карту к стойке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобрести абонемент на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего. До этого момента те, у кого уже есть парковочный абонемент, могут его продлить, сохранив за собой старое место.