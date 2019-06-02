Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

"Погода сегодня будет определяться теплым сектором атлантического антициклона. Поэтому температура повысится, по отношению ко вчерашнему дню, будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой дождь, возможна гроза, но осадки локальные и незначительные. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Температура поднимется до 23-25 градусов тепла в Москве и до плюс 21-26 в Подмосковье", - сообщил Тишковец.