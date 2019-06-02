Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Погода в московском регионе в воскресенье обуславливается теплым сектором атлантического антициклона, в связи с этим во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, а температура поднимется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет определяться теплым сектором атлантического антициклона. Поэтому температура повысится, по отношению ко вчерашнему дню, будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой дождь, возможна гроза, но осадки локальные и незначительные. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Температура поднимется до 23-25 градусов тепла в Москве и до плюс 21-26 в Подмосковье", - сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на понедельник через Москву пройдет холодный фронт, но без осадков, температура составит 12 -14 в Москве, по области 10-15 градусов тепла.
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