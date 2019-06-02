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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89

Вчера, 10:10
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи неподалеку от завода "Кристал" в Дзержинске. 1 июня 2019
Автомобили скорой помощи неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как уточняется, из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.
В стационаре остаются 16 пострадавших: один человек в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, заявил глава региона Глеб Никитин.

"Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации", — добавил он.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что повреждено остекление более 450 зданий, в том числе 32 школ и 55 детских садов.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
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Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь
Накануне в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" произошло три взрыва. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади 100 квадратных метров.
Информации о погибших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Два месяца назад, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки того же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших.
ГосНИИ "Кристалл" входит в оборонно-промышленный комплекс, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ по созданию взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
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1637963214
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)
Популярные комментарии
Нашему гаранту изменяет удача, с каждым годом все больше неудач, и все меньше побед, что в спорте, в политике и т.п. Вот и приходится федеральным зомбоновостям высасывать победы из пальца, типа забил 8 шайб(или сколько там), назарбаев сел рядом с ним, а не с другим)
2 июня, 11:31
sshmon_64
36301115
очередной прорыв,рывок.
2 июня, 11:13
Κирилл Κондратьев
21211112
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