Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89

Автомобили скорой помощи неподалеку от завода "Кристал" в Дзержинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточняется, из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.

В стационаре остаются 16 пострадавших: один человек в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, заявил глава региона Глеб Никитин.

"Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации", — добавил он.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что повреждено остекление более 450 зданий, в том числе 32 школ и 55 детских садов.

Накануне в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" произошло три взрыва. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади 100 квадратных метров.

Информации о погибших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

Два месяца назад, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки того же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Затем загорелась сухая трава, но обошлось без пострадавших.