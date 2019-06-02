В ДНР два жителя республики пострадали при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге республики, ранение получил мужчина.
"Вчера в 19.10 (совпадает с мск) в результате минометного обстрела Ленинского ранение получил мирный житель. Также вчера в 19.30 в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в направлении Коминтерново осколочные ранения спины получила мирная жительница 1956 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.