В ДНР два жителя республики пострадали при обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге республики, ранение получил мужчина.