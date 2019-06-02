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РИА Новости

В Москве автобус столкнулся с тремя легковушками

Вчера, 09:47
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия массового ДТП на Кутузовском проспекте
Последствия массового ДТП на Кутузовском проспекте
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус "Мосгортранса" столкнулся с тремя легковыми автомобилями на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе Москвы, пострадали 6 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проводится деблокация пострадавших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП ограничено по трем полосам из пяти. Обстоятельства происшествия выясняются.
Вместе с тем, пресс-служба Московского транспорта на своей странице в Twitter сообщила, что в результате этого происшествия движение в сторону центра полностью перекрыто, "объезд осуществляется по двум полосам встречного направления".
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, на помощь пострадавшим в ДТП вылетел "вертолет Московского авиационного центра". По предварительной информации, вертолетом в больницу с места ДТП эвакуировали мужчину и женщину. В департаменте добавили, что в полёте их сопровождала авиамедицинская бригада.
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