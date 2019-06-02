В Москве автобус столкнулся с тремя легковушками

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус "Мосгортранса" столкнулся с тремя легковыми автомобилями на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе Москвы, пострадали 6 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, движение транспорта на месте ДТП ограничено по трем полосам из пяти. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, на помощь пострадавшим в ДТП вылетел "вертолет Московского авиационного центра". По предварительной информации, вертолетом в больницу с места ДТП эвакуировали мужчину и женщину. В департаменте добавили, что в полёте их сопровождала авиамедицинская бригада.