Батут в Бурятии, где пострадали дети, работал с разрешения Гостехнадзора

КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Специалисты Гостехнадзора, проводившие осмотр батута, с которого упали и пострадали дети в Улан-Удэ, несмотря на явные нарушения признали его исправным, сообщает СУ СК республики.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пострадали шестеро детей, из них пятеро госпитализированы. В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Прокуратура проводит свою проверку.

По данным СК, в изъятой следствием документации есть сведения о том, что Гостехнадзор Бурятии выдал предпринимателю свидетельство о государственной регистрации аттракциона, после чего на протяжении последних трех лет проводились технические осмотры изделия. Последнее обследование было проведено 6 мая 2019 года, "по результатам которого выдано заключение об исправности аттракциона".

"Однако при осмотре конструкции после происшествия установлены нарушения в части крепления батута к балансирам. Так как данные нарушения были явными, параллельно следствием начата процессуальная проверка в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации", - говорится в сообщении. По результатам указанной проверки их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.