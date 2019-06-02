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РИА Новости

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Вчера, 10:03
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Военные заявили, что ударили по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой Израилем части оккупированных Голанских высот. Боевая авиация атаковала несколько военных целей, среди которых — две артиллерийские батареи, несколько постов наблюдения и разведки, а также батарея ПВО SA-2 (комплекс С-75).
В результате удара погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения. Израильские ракеты были сбиты системами ПВО.
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр и глава Минобороны Беньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.
Израиль отбил Голанские высоты у Сирии во время Шестидневной войны 1967 года, а в 1981-м их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.
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Война в СирииАрмия обороны ИзраиляСирияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Интересно как в таком случае погибло трое военнослужащих САР и 7 получили ранения если средствами ПВО САР ,как указанно в статье, все ракеты агрессора были уничтожены?
2 июня, 10:13
PFPeter Friesen
871233117
Не понятно, написано что Израильские ракеты были сбиты системами ПВО, но в тоже время погибло трое военных и семеро были ранены. Я даже удивился что в Сирии до сих пор на вооружение стоит советский С-75 50-х годов выпуска, я думал такую технику можно только в музеях найти. У него же радиус поражения чуть больше 40 км, по кому они им стрелять собрались? Оно даже беспилотник в цель взять не сможет
2 июня, 10:21
Михаил Климов
67500012
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