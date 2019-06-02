Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску

© Фото : SANA Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

Военные заявили, что ударили по позициям сирийских правительственных войск в ответ на пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой Израилем части оккупированных Голанских высот. Боевая авиация атаковала несколько военных целей, среди которых — две артиллерийские батареи, несколько постов наблюдения и разведки, а также батарея ПВО SA-2 (комплекс С-75).

The Syrian Armed Forces targets we struck included:

🎯 2 artillery batteries

🎯 Observation & intel posts

🎯 An SA-2 aerial defense battery



We hold the Syrian regime accountable and will firmly operate against any attempt to harm Israeli civilians. pic.twitter.com/XtDTqz7Btc — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

В результате удара погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения. Израильские ракеты были сбиты системами ПВО.

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе, тогда израильский премьер-министр и глава Минобороны Беньямин Нетаньяху объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.