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РИА Новости

Медведев: Узбекистан пока присматривается к происходящим в ЕАЭС процессам

Вчера, 09:23
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев во время интервью ведущему телепрограммы "Вести в субботу" Сергею Брилеву. 1 июня 2019
Дмитрий Медведев во время интервью ведущему телепрограммы Вести в субботу Сергею Брилеву. 1 июня 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Узбекистан пока присматривается к происходящим в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) процессам, двери этого объединения открыты, но участие в нем - внутреннее дело каждого государства, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Это зависит от их позиции. Мы всегда исходили из того, что мы никого не напрягаем, что называется", - сказал Медведев в интервью ВГТРК, говоря о возможности присоединения Узбекистана к ЕАЭС.

В то же время он подчеркнул, что "двери Евразийского союза открыты для наших партнёров". Членство в этом объединении даёт известные преимущества, напомнил он, в этом случае на страну начинают распространяться определённые льготы и преференции, которые существуют именно для участников союза.
"Но, конечно, это внутреннее дело каждого государства. Наши друзья из Узбекистана пока просто присматриваются к тем процессам, которые идут", - сообщил Медведев.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на церемонии подписания совместного коммюнике документов по итогам первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. 30 мая 2019
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Говоря об уровне развития экономики в странах-членах ЕАЭС, глава кабмина отметил: "Вы знаете, я считаю, что как раз мы на себя взяли довольно важные, серьёзные обязательства, когда включили в состав Евразийского союза государства, которые тоже имеют переходную экономику, сложную".
В качестве примеров он упомянул экономики Киргизии и Армении.
"Это всё-таки страны с определёнными экономическими проблемами, это развивающиеся экономики. Да, откровенно говоря, у нас у всех есть экономические проблемы, поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Вопрос именно в том, на каких началах государства заходят, какие цели преследуют. Но мы эти вопросы готовы обсуждать", - заверил Медведев.
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Дмитрий МедведевУзбекистанРоссияВ мире
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