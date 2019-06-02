Система обработки багажа в Шереметьево работает в штатном режиме

Ряд СМИ и Telegram-каналов 31 мая и 1 июня сообщали, что в Шереметьево произошел сбой в системе выдачи багажа. Знакомый с ситуацией источник в субботу сообщил РИА Новости, что проблемы с выдачей багажа есть в терминалах D, E и F. Пресс-служба аэропорта тогда же заявила, что задержки наблюдаются только в терминале F и будут решены в ближайшее время.