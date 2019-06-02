Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснила свой поступок

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американская модель Кинси Волански рассказала, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

По мнению девушки, именно такие поступки помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живет.

"Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда", — написала Волански в Instagram.

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за девушки, выбежавшей на поле в середине первого тайма. Нарушительницу поймали стюарды, после чего ее отправили в подтрибунное помещение.