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РИА Новости

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснила свой поступок

Вчера, 08:37
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© PIERRE-PHILIPPE MARCOUДевушка выбежала на поле
Девушка выбежала на поле
© PIERRE-PHILIPPE MARCOU
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американская модель Кинси Волански рассказала, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
По мнению девушки, именно такие поступки помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живет.
"Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда", — написала Волански в Instagram.
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за девушки, выбежавшей на поле в середине первого тайма. Нарушительницу поймали стюарды, после чего ее отправили в подтрибунное помещение.
"Ливерпуль" одержал победу со счетом 2:0 и впервые с 2005 года выиграл престижный турнир. Голы в составе команды забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.
Вирджил ван Дейк
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9489231732109
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Спорт
Популярные комментарии
Ребята, а в чём проблема? ну выбежала красивая девка, побегала, разрядила обстановку, повеселила народ. Это ж шоу. Ни кого не оскорбила (не голая же и не в церкви). Ни кого не убила не изуродовала. Государственные деньги из бюджета не украла. Пусть веселиться и веселит народ. И чего нам возмущаться? Есть много чего другого, где действительно надо возмущаться.
2 июня, 11:03
nnicolay.n1kitin
3330018
Красивая девушка,доставила много радости стюардам,футболистам и посетителям её странички в инсте )
2 июня, 09:33
MRMatias Rust
610004
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