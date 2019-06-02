Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

"В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние две недели - 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом", - говорится в сообщении.