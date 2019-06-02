Китай выразил готовность биться до "победного конца" в торговой войне с США

ПЕКИН, 2 июн — РИА Новости. Китай выразил готовность "бороться до конца" в торговой войне с Соединенными Штатами, говорится в Белой книге, опубликованной Госсоветом КНР.

"Китай, несмотря ни на что, не прогнется под давлением и выстоит перед любыми вызовами, которые появятся на его пути. Китай остается открытым к переговорам, но будет бороться до конца, если в этом будет необходимость", — подчеркивается в документе.

Также отмечается, что Пекин и Вашингтон должны уважать выбранные курсы и пути развития, а также "основополагающую систему".

"Принятием одного соглашения невозможно решить все существующие вопросы, также необходимо обеспечить, чтобы это соглашение отвечало потребностям обеих сторон", — заявляют авторы документа.

Кроме того, как заявлено в Белой книге, сотрудничество между Пекином и Вашингтоном — "единственно правильный выбор", в противном случае пострадают обе стороны.

Конфликт Китая и США

Китай и США уже почти год пытаются урегулировать торгово-экономический конфликт, начавшийся в июле прошлого года, когда в силу вступили первые повышенные таможенные пошлины между этими государствами.

Соединенные Штаты ввели сбор в 25 процентов на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры КНР в тот же день обложила 25 процентами импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере десяти процентов на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Пекин в ответ ввел пошлины в размере десять и пять процентов на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно: США повысили пошлины с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Также Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.