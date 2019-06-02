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РИА Новости

Китай выразил готовность биться до "победного конца" в торговой войне с США

Вчера, 06:27
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© AFP 2019 / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AFP 2019 / Wang Zhao
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 2 июн — РИА Новости. Китай выразил готовность "бороться до конца" в торговой войне с Соединенными Штатами, говорится в Белой книге, опубликованной Госсоветом КНР.

"Китай, несмотря ни на что, не прогнется под давлением и выстоит перед любыми вызовами, которые появятся на его пути. Китай остается открытым к переговорам, но будет бороться до конца, если в этом будет необходимость", — подчеркивается в документе.

Также отмечается, что Пекин и Вашингтон должны уважать выбранные курсы и пути развития, а также "основополагающую систему".

"Принятием одного соглашения невозможно решить все существующие вопросы, также необходимо обеспечить, чтобы это соглашение отвечало потребностям обеих сторон", — заявляют авторы документа.

Кроме того, как заявлено в Белой книге, сотрудничество между Пекином и Вашингтоном — "единственно правильный выбор", в противном случае пострадают обе стороны.

Конфликт Китая и США

Китай и США уже почти год пытаются урегулировать торгово-экономический конфликт, начавшийся в июле прошлого года, когда в силу вступили первые повышенные таможенные пошлины между этими государствами.
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Китай использует три козыря в войне против США
Соединенные Штаты ввели сбор в 25 процентов на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры КНР в тот же день обложила 25 процентами импорт равнозначного объема американских товаров.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере десяти процентов на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Пекин в ответ ввел пошлины в размере десять и пять процентов на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно: США повысили пошлины с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Также Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из Соединенных Штатов объемом 60 миллиардов долларов.
Флаги США и Китая
1 июня, 03:30
Эксперт предупредил об угрозе экономической войны между США и Китаем
172153217
Обсудить 57
КитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Думаю если обьединиться всем странам, и предьявить свои санкции и притензии к США - то и проблем не будет. Врятли вокруг Америки крутится весь мировой бизнес !!! Вот призывает США другие страны не покупать товары в России, а сами покупают Российский газ и ракетные двигатели! Так скажите миру правду - введите свои санкции на ракетные двигатели и сжиженный Российский газ!!! Или боитесь потерять прибыль??!
2 июня, 07:44
Robin Bobin
1100001
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