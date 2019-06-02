Business Insider признал F-35 одним из худших образцов вооружения США

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский портал Американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США из-за его дороговизны и проблем с надежностью.

В ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолета, указывает BI. По результатам последней проверки Пентагона выявлены сохраняющиеся проблемы с надежностью и боеготовностью истребителя. При этом, как сообщали СМИ, стоимость программы по его эксплуатации выросла почти до 1,2 триллиона долларов.

Кроме F-35, Business Insider также включил в список эсминцы класса Zumwalt, корабли прибрежной зоны (так называемые Littoral Combat Ship), авианосцы класса Ford, а также электромагнитный рельсотрон.

Эсминцы Zumwalt, на разработку которых были потрачены миллиарды долларов, испытывают проблемы с силовыми установками, бортовой электроникой, вооружением, а также, вероятно, с незаметностью, пишет BI.

Корабли прибрежной зоны типа LCS также имеют ряд технических недостатков, при этом опасения вызывает их живучесть в условиях конфликта высокой интенсивности, отмечает автор.

Схожие проблемы имеет авианосец класса Ford. Так, последняя проверка Пентагона выявила "плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для летных операций", указывает BI.

Дорогостоящий электромагнитный рельсотрон, который более десяти лет разрабатывался в США, обладает такими техническими недостатками, как ограниченная скорострельность, значительная энергозатратность, что делает его плохой заменой для существующего вооружения, пишет автор.