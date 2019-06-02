Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T11:03Z
https://ria.ru/20190602/1555181828.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152223/61/1522236140_0:50:960:590_1036x0_80_0_0_e67ec339946436b0c2a1d436558a9cde.jpg
РИА Новости

Business Insider признал F-35 одним из худших образцов вооружения США

Вчера, 05:39
23124
© Фото : Ministry of DefenceИстребители-бомбардировщики F-35 Lightning
Истребители-бомбардировщики F-35 Lightning
© Фото : Ministry of Defence
Истребители-бомбардировщики F-35 Lightning. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский портал Business Insider включил стелс-истребитель F-35 в список самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США из-за его дороговизны и проблем с надежностью.
В ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолета, указывает BI. По результатам последней проверки Пентагона выявлены сохраняющиеся проблемы с надежностью и боеготовностью истребителя. При этом, как сообщали СМИ, стоимость программы по его эксплуатации выросла почти до 1,2 триллиона долларов.
Корабль ВМС США USS Independence
15 марта, 08:00
За ценой не постоят. Чем укрепляют оборону американского побережья
Кроме F-35, Business Insider также включил в список эсминцы класса Zumwalt, корабли прибрежной зоны (так называемые Littoral Combat Ship), авианосцы класса Ford, а также электромагнитный рельсотрон.
Эсминцы Zumwalt, на разработку которых были потрачены миллиарды долларов, испытывают проблемы с силовыми установками, бортовой электроникой, вооружением, а также, вероятно, с незаметностью, пишет BI.
Корабли прибрежной зоны типа LCS также имеют ряд технических недостатков, при этом опасения вызывает их живучесть в условиях конфликта высокой интенсивности, отмечает автор.
Схожие проблемы имеет авианосец класса Ford. Так, последняя проверка Пентагона выявила "плохую или неизвестную надежность систем, критически важных для летных операций", указывает BI.
Дорогостоящий электромагнитный рельсотрон, который более десяти лет разрабатывался в США, обладает такими техническими недостатками, как ограниченная скорострельность, значительная энергозатратность, что делает его плохой заменой для существующего вооружения, пишет автор.
"Американские военные вместе со своими промышленными партнерами создают одни из самых лучших видов оружия в мире, однако программы по их производству редко работают так гладко, как предполагалось", — констатирует BI.
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II
14 мая, 16:09
В США рассказали о серьезных потерях из-за столкновений F-35 с птицами
6815243114
Обсудить 53
Военно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАF-35СШАВ мире
Популярные комментарии
Ну и где местные адепты всего американского, где их гневные стоны, что это все враньё?
2 июня, 06:57
Vlad Unfamiliar
3610004
На каждую железную американскую гайку, в России всегда найдется стальной болт с резьбой!!!😀😀😀
2 июня, 05:46
Alex Ander
2820003
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
Лента новостейМолния