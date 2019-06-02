В Приморье кремировали тела погибших в ДТП китайских туристов

"В субботу прошла кремация погибших туристов. В воскресенье, 2 июня, 12 родственников вечерним рейсом в 23.45 вылетят в Шанхай. С ними же отправятся еще трое туристов, которые были в составе пострадавшей группы и до настоящего времени оставались в Уссурийске, в том числе мужчина с черепно-мозговой травмой", - сказал собеседник