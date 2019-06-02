В Приморье кремировали тела погибших в ДТП китайских туристов

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Тела двоих погибших в ДТП в Приморье китайских туристов кремировали, их родственники вывезут прах на родину вечером в воскресенье, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших выписали, туристы вернулись домой. Возбуждено уголовное дело, водитель помещен под домашний арест.
"В субботу прошла кремация погибших туристов. В воскресенье, 2 июня, 12 родственников вечерним рейсом в 23.45 вылетят в Шанхай. С ними же отправятся еще трое туристов, которые были в составе пострадавшей группы и до настоящего времени оставались в Уссурийске, в том числе мужчина с черепно-мозговой травмой", - сказал собеседник
По его словам, все расходы взяли на себя принимающая и направляющая туристские компании, выплаты производятся своевременно и в полном объеме.
Власти Приморского края поблагодарили все профильные службы и ведомства, которые помогли в ситуации с туристами.