Прокуратура проверит орловскую колонию после пира заключенных

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Прокуратура Орловской области приступила к проверке в исправительной колонии после публикации в Сети видео, на которых запечатлен банкет, устроенный для заключенных по случаю Пасхи. Запись была размещена на сайте издания Прокуратура Орловской области приступила к проверке в исправительной колонии после публикации в Сети видео, на которых запечатлен банкет, устроенный для заключенных по случаю Пасхи. Запись была размещена на сайте издания “Орловские новости” . На кадрах видны сразу несколько столов, изобилующих едой и напитками.

Как уточняется, речь идет об исправительном учреждении, располагающемся в городе Ливны.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действий сотрудников исправительного учреждения, соблюдения ими режимных требований заведения и уголовно-исполнительного законодательства. В случае выявления соответствующих оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

По данным УФСИН России по Орловской области, исправительная колония №2 строгого режима предназначена для мужчин, ранее уже отбывавших наказание в виде лишения свободы.

Скандал с Цеповязом

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых член банды "цапков" Вячеслав Цеповяз, содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за богато накрытым столом, — на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Проверка показала, что у Цеповяза были особые условия содержания. Это выражалось не только в передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться. Кроме того, он регулярно переписывался с сыном, отправляя ему сообщения с различных номеров сотовых операторов.

В отношении сотрудников колонии было заведено уголовное дело о превышении полномочий, прокуратура Приамурья заявила, что материалы относятся к 2015-2016 годам, и по ним уже приняты меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают вопиющей и отвратительной ситуацию с "красивой жизнью" в колонии осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза.

Позже прокуратура установила, что Цеповяз, отбывающий наказание в колонии за 12 убийств, включая убийство малолетних детей, ежемесячно получал в колонии продуктов на десятки тысяч рублей.

Кущевская ОПГ

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.