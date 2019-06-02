Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T05:45Z
https://ria.ru/20190602/1555181748.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Прокуратура проверит орловскую колонию после пира заключенных

Вчера, 05:16
7261
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Прокуратура Орловской области приступила к проверке в исправительной колонии после публикации в Сети видео, на которых запечатлен банкет, устроенный для заключенных по случаю Пасхи. Запись была размещена на сайте издания “Орловские новости”. На кадрах видны сразу несколько столов, изобилующих едой и напитками.
Как уточняется, речь идет об исправительном учреждении, располагающемся в городе Ливны.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действий сотрудников исправительного учреждения, соблюдения ими режимных требований заведения и уголовно-исполнительного законодательства. В случае выявления соответствующих оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
По данным УФСИН России по Орловской области, исправительная колония №2 строгого режима предназначена для мужчин, ранее уже отбывавших наказание в виде лишения свободы.
Фото Вячеслава Цеповяза в колонии
29 марта, 10:43
Послабления режима в колонии, где находился Цеповяз, устранили

Скандал с Цеповязом

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых член банды "цапков" Вячеслав Цеповяз, содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за богато накрытым столом, — на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.
Проверка показала, что у Цеповяза были особые условия содержания. Это выражалось не только в передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться. Кроме того, он регулярно переписывался с сыном, отправляя ему сообщения с различных номеров сотовых операторов.
В отношении сотрудников колонии было заведено уголовное дело о превышении полномочий, прокуратура Приамурья заявила, что материалы относятся к 2015-2016 годам, и по ним уже приняты меры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают вопиющей и отвратительной ситуацию с "красивой жизнью" в колонии осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза.
Позже прокуратура установила, что Цеповяз, отбывающий наказание в колонии за 12 убийств, включая убийство малолетних детей, ежемесячно получал в колонии продуктов на десятки тысяч рублей.
Вячеслав Цеповяз
13 февраля, 12:41
Цеповяза перевели из колонии в Амурской области

Кущевская ОПГ

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
Пожизненные сроки получили также Владимир Алексеев и Игорь Черных. Цеповязу суд назначил двадцать лет лишения свободы, столько же — Николаю Цапку, а Владимиру Запорожцу — 19 лет.
Вячеслав Цеповяз в колонии
9 ноября 2018, 08:00
Канары на нарах: какие преступники получают VIP-статус в тюрьмах
86114012
Обсудить 22
Орловская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
По сути, не так уж и богаты столы, как их малюют... Фанта, да какие то пироженки. А то, что деньги сейчас правят балом, так это не секрет ни разу. Вот уж новость... Лучше бы провели проверку и посмотрели, сколько продуктов воруют с тюремных кухонь. Вот это было бы всем интересно посмотреть и послушать.
2 июня, 05:44
Ири на
1700018
.Представляете какое богатое государство наше?!Как в 90-х приватизировали(своровали) все самое ценное,так и не могут пропить,прогулять до сих пор.Чтобы легче было прогуливать они(чубайсы,гайдары,кудрины и т.п.)привлекли своих чад..Да об этом каждый день писать надо,кричать. А тут обсуждают не понятно что! Пытаются развернуть нас в другую сторону,такими вбросами отвлечь от настоящих проблем в нашем заболевшем обществе!
2 июня, 08:12
Сергей Масленников
1900005
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
Лента новостейМолния