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РИА Новости

СМИ: глава Минобороны Японии может впервые за 10 лет посетить Китай

Вчера, 05:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Китай. Архивное фото
ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны Японии Такэси Ивая планирует до конца этого года посетить Китай, что станет первой поездкой главы японского оборонного ведомства в КНР за более чем 10 лет, пишет газета "Иомиури".
Договоренность об организации визита японской делегации в Китай была достигнута на встрече Такэси Иваи и его китайского коллеги Вэй Фэнхэ в Сингапуре на полях международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог".
Стороны также обсудили создание механизма предотвращения столкновений боевых судов и самолетов двух стран.
"Основываясь на достигнутых (на встрече - ред.) результатах, мы будем продвигать обмены по оборонной линии между Японией и Китаем и намерены выстроить отношения взаимопонимания и доверия", - заявил журналистам Ивая после переговоров.
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Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией.
В прошлом году в отношениях двух стран наметилось некое потепления после визита премьер-министра Синдзо Абэ в Китай и его встречи премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность запуска с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.
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