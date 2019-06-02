СМИ: глава Минобороны Японии может впервые за 10 лет посетить Китай

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны Японии Такэси Ивая планирует до конца этого года посетить Китай, что станет первой поездкой главы японского оборонного ведомства в КНР за более чем 10 лет, пишет газета " Министр обороны Японии Такэси Ивая планирует до конца этого года посетить Китай, что станет первой поездкой главы японского оборонного ведомства в КНР за более чем 10 лет, пишет газета " Иомиури ".

Договоренность об организации визита японской делегации в Китай была достигнута на встрече Такэси Иваи и его китайского коллеги Вэй Фэнхэ в Сингапуре на полях международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог".

Стороны также обсудили создание механизма предотвращения столкновений боевых судов и самолетов двух стран.

"Основываясь на достигнутых (на встрече - ред.) результатах, мы будем продвигать обмены по оборонной линии между Японией и Китаем и намерены выстроить отношения взаимопонимания и доверия", - заявил журналистам Ивая после переговоров.

Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией.