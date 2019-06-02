В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

"По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей у штаба Ливийской национальной армии в городе Дерна на востоке Ливии", - говорится в сообщении.

В конце июня 2017 года Ливийская национальная армия, командующим которой является маршал Халифа Хафтар, объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок. Годом ранее военные полностью освободили от террористов самый крупный на востоке страны город - Бенгази.