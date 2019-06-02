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РИА Новости
Культура

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

Вчера, 03:45
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова передала завоеванный на музыкальном проекте "Голос.Дети" приз в один миллион рублей Благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.
По словам Вавилова, Абрамова подписала договор о передаче выигранных ею денег еще 29 апреля. "Я передаю этот миллион для ваших деток", - процитировал Вавилов слова дочери Алсу в ходе благотворительного концерта, который прошёл в День защиты детей в Казани.
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"Словила очки"

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Алсу после того, как ее дочь Микелла Абрамова отдала выигранный по результатам шоу "Голос. Дети" миллион рублей на благотворительность.
"За чужой счет Алсу словила очки. Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит", — заявил музыкант в интервью "Вечерней Москве".
По его мнению, после скандала с итоговым голосованием на шоу "Голос. Дети" певице следовало бы отдать на благотворительность собственные средства.
"Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается", — заключил певец.

Скандал вокруг шоу "Голос. Дети"

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", прошедшим 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
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В ходе спецвыпуска шоу "Голос.Дети" на Первом канале все девять финалистов проекта объявлены победителями и награждены денежным призом в миллион рублей.
Сама Микелла Абрамова спецвыпуск пропустила, но позднее поздравила финалистов с победой, а также поблагодарила Первый канал за то, что ее мечта выйти на сцену и стать частью проекта исполнилась.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал, что шоу "Голос" будет продолжать выходить, и в любом случае останется честным. "Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране", - отметил он.
Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в марте 2003 года Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об умершей от онкологического заболевания пятилетней дочери Анжеле. С марта 2003 года фонд оказывает всестороннюю помощь детям c онкологическими заболеваниями в Татарстане. С 2010 года фонд реализует благотворительную программу паллиативно-хосписной помощи. Приоритетное направление работы фонда - казанский хоспис.
Конкурс молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
31 мая, 03:03
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской Новой волне"
9501056
Обсудить 17
КультураВокальный конкурс "Голос. Дети"Алсу (Алсу Абрамова)
Популярные комментарии
Показуха и не более. Для них миллион что есть, что нет.
2 июня, 04:37
Анатолий Абвгд
2100002
Очистили чат от гнева народного? То есть правда, что статья заказная.
2 июня, 04:15
Ирина Скаурус
1550002
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