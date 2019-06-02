Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях начало своей книги о дяде

Осенью прошлого года Виктория Скрипаль заявляла, что начала писать книгу о своем дяде "Разговор с черным котом", и обещала закончить ее к концу февраля. Ранее она заявила РИА Новости, что пришла к выводу: честнее будет, если она не будет зарабатывать на книге деньги, а опубликует ее в общем доступе в соцсетях.