Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях начало своей книги о дяде

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook первую главу своей книги о дяде.
Осенью прошлого года Виктория Скрипаль заявляла, что начала писать книгу о своем дяде "Разговор с черным котом", и обещала закончить ее к концу февраля. Ранее она заявила РИА Новости, что пришла к выводу: честнее будет, если она не будет зарабатывать на книге деньги, а опубликует ее в общем доступе в соцсетях.
Первая глава книги называется "Беседы с черным котом". Автор попросила "не судить строго" ее творчество.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.