Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков не признал вину в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.

При этом, как сообщает “Комсомольская правда” , Кулаков признался, что состоял в любовных отношениях с Исаенковой, а последний раз он видел ее 29 апреля.

По версии следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую, "к которой испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся с места происшествия.

Как утверждает РЕН ТВ , Исаенкова накануне гибели заявила родным, что ей нужно “помочь хорошему человеку”. По данным телеканала, в ночь на 2 мая женщина села в свою машину, ввела в навигатор адрес улица Арктическая и отправилась по предложенному маршруту. Как утверждается, в тот вечер в дорогу Исаенкову проводила ее десятилетняя дочь.

В субботу Бабушкинский суд Москвы арестовал Кулакова до 7 июля. В ходе судебного заседания адвокат Кулакова ходатайствовал об освобождении подзащитного под залог в 1,5 миллиона рублей. По его словам, материалами уголовного дела вина чиновника не подтверждается.

Он также просил вместо ареста продлить задержание на 72 часа, чтобы изучить все имеющиеся материалы дела и характеристики точнее, однако суд не удовлетворил его ходатайство. Защитник заявил, что вынесенное решение будет обжаловано.