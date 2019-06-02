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РИА Новости

Трамп высказался за участие евроскептика Фараджа в переговорах о Brexit

Вчера, 02:10
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказался за включение в переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit экс-лидера британской Партии независимости, евроскептика Найджела Фараджа и отметил, что на месте Великобритании он предпочел бы уйти, если бы сделка по Brexit его не устраивала.
На минувших британских выборах в ЕП большинство — 32% голосов — получила Партия Brexit, созданная Фараджем буквально несколько недель назад.

"Мне очень нравится Найджел (Фарадж). Ему есть что предложить. <...> Он очень умный человек. Они (Великобритания) не включат его (в переговоры с Брюсселем). Подумайте, как бы они преуспели, если бы сделали это. Они просто еще не поняли этого", — заявил американский лидер в интервью газете Sunday Times.

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По информации издания, Трамп высказался в поддержку таких кандидатов на пост лидера тори, как экс-глава британского МИД Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, глава МВД Британии Саджид Джавид и экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, которые ранее заявили, что Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября со сделкой или без. "Если они не получат то, что хотят, я бы ушел (на месте Великобритании). <...> Если вы не получаете сделки, которую вы хотите, если вы не получаете справедливой сделки, тогда вы уходите", — сказал Трамп.
При этом, как пишет газета, Трамп отметил, что Великобритании еще не поздно последовать его совету и "подать в суд" на ЕС. "Что бы я сделал за те ошибки, совершенные ЕС, которые стоили Великобритании много денег и много вреда, я бы положил это на стол обсуждений, будь то в форме судебного разбирательства или в форме запроса. Но они решили этого не делать. Для Великобритании очень сложно получить хорошую сделку, когда они вступают в переговоры таким образом", — считает президент США.
Трамп добавил, что на месте британских властей он не стал бы выплачивать ЕС сумму в 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) за выход из объединения. "На их месте я бы не платил 50 миллиардов долларов. Это я. Я бы не заплатил, это огромная сумма", — подчеркнул он.
Трамп посетит Великобританию с государственным визитом 3-5 июня.
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Выход Британии из ЕвросоюзаДональд ТрампЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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