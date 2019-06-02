Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Госпитализированные после взрывов на заводе в Дзержинске граждане получат материальную помощь в 150 тысяч рублей, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

"Необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч", - сказал глава региона.

При этом он отметил, что ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей.

Взрывы на заводе в Дзержинске

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек - 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". В Дзержинске, а также в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Лесной Кордон ввели режим ЧС.