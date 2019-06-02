Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T01:36Z
https://ria.ru/20190602/1555181059.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155517/68/1555176800_0:7:479:276_1036x0_80_0_0_6386d960d52cbf506edf657e77caf5e9.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

МЧС будет помогать жителям Дзержинска в ликвидации последствий взрыва

Вчера, 01:36
5540
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПроходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС в воскресенье примут участие в работе по ликвидации последствий взрыва на заводе в Дзержинске и оказании помощи жителям города, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков по итогам заседания оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек - 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Аварийно-спасательная работа завершена, сейчас проводится работа по ликвидации последствий, связанных с разрушением зданий, и оценка обстановки. В воскресенье основной акцент будет сделан на оказание помощи жителям, и сотрудники МЧС будут принимать в этом участие", - сказал Синьков.
Он отметил, что в субботу психологи МЧС работали в лечебных учреждениях, оказывая психологическую помощь жителям. "Завтра часть жителей будет возвращаться с дач, и наверняка количество обращений увеличится. Мы к этому готовы", - отметил глава регионального управления МЧС.
Синьков добавил, что с утра на месте происшествия свою работу продолжат следственные органы, которые будут выяснять причины ЧП и оценивать его последствия.
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 00:47
Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске
000000
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
Лента новостейМолния