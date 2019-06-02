МЧС будет помогать жителям Дзержинска в ликвидации последствий взрыва

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС в воскресенье примут участие в работе по ликвидации последствий взрыва на заводе в Дзержинске и оказании помощи жителям города, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков по итогам заседания оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек - 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Аварийно-спасательная работа завершена, сейчас проводится работа по ликвидации последствий, связанных с разрушением зданий, и оценка обстановки. В воскресенье основной акцент будет сделан на оказание помощи жителям, и сотрудники МЧС будут принимать в этом участие", - сказал Синьков.

Он отметил, что в субботу психологи МЧС работали в лечебных учреждениях, оказывая психологическую помощь жителям. "Завтра часть жителей будет возвращаться с дач, и наверняка количество обращений увеличится. Мы к этому готовы", - отметил глава регионального управления МЧС.