Серебренников зимой начнет съемки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников планирует зимой начать сьемки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него" по одноименному роману Алексея Сальникова.

Роману Сальникова удостоен премий "Национальный бестселлер" и "НОС", о съемках фильм было объявлено в середине мая на Каннском феситвале. Фильм станет копродукцией России, Франции и Швейцарии.

"Планируем начать зимой, там натура зимняя", - сказал Серебренников на встрече со зрителями в кинотеатре "Октябрь" в рамках ретроспективы кинофестиваля "Кинотавр" в ночь с субботы на воскресенье.