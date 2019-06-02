Серебренников зимой начнет съемки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников планирует зимой начать сьемки фильма "Петровы в гриппе и вокруг него" по одноименному роману Алексея Сальникова.
Роману Сальникова удостоен премий "Национальный бестселлер" и "НОС", о съемках фильм было объявлено в середине мая на Каннском феситвале. Фильм станет копродукцией России, Франции и Швейцарии.
"Планируем начать зимой, там натура зимняя", - сказал Серебренников на встрече со зрителями в кинотеатре "Октябрь" в рамках ретроспективы кинофестиваля "Кинотавр" в ночь с субботы на воскресенье.
По словам режиссера, фильм будет про человека, "который сочиняет свой мир, про взаимоотношения воображаемого мира и реального".
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